Erfurt - Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt die Wetterlage in Thüringen am Dienstag. Dabei tritt am Morgen im Bergland örtlich leichter Frost und lokale Glätte auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kommt es zu längeren heiteren Abschnitten, dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Nachts ziehen in der zweiten Nachthälfte dichtere Wolken auf, gegen Morgen regnet es im Nordwesten etwas. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus 1 und 2 Grad ab.

Am Mittwoch wird es stark bewölkt bis bedeckt, von West nach Ost ziehen Regenschauer durch das Bundesland. In den Kammlagen werden Windböen erwartet - die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag halten sich weiterhin viele Wolken am Himmel, dabei bleibt es regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad.