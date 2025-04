Kirchberg - Drei junge Menschen sind bei einem Mopedunfall in Kirchberg (Landkreis Zwickau) verletzt worden. Am Freitagnachmittag fuhren ein 16-Jähriger und sein 15 Jahre alten Beifahrer auf einem Moped in Richtung Ortsteil Stangengrün, wie die Polizei informierte. Auf einer Kreuzung stießen sie aus bislang ungeklärten Gründen mit einem 19 Jahre alten Mopedfahrer zusammen. Alle drei wurden schwer verletzt und stationär in ein Krankenhaus gebracht.