Berlin - Ein Motorrad und ein Moped sind in der Nacht auf Montag in Friedrichshain vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie mitteilte. Demnach bemerkten Passanten gegen 2.50 Uhr das Feuer an den zwei Krafträdern in einem Durchgang eines Wohnhauses in der Boxhagener Straße. Gerufene Einsatzkräfte löschten das Feuer, dabei wurde niemand verletzt. Ein drittes Motorrad wurde durch die Hitze beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.