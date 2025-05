Kirchlinteln - Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Vier Motorräder waren am Freitag in Kirchlinteln hintereinander gefahren, die ersten beiden Biker mussten verkehrsbedingt bremsen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der dritte Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Vordermann auf.

Dieser kam daraufhin mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der 62 Jahre alte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.