Erfurt - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße B4 bei Erfurt schwer gestürzt und gestorben. Der 32-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Erfurt am Montag mitteilte. Er war gegen Mittag stadtauswärts gefahren, als er zwischen den Anschlüssen Gispersleben und der Autobahn A71 bremsen musste und dabei die Kontrolle über das Motorrad verlor. Die Bundesstraße wurde mehrere Stunden voll gesperrt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.