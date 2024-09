Berlin - Ein Motorradfahrer ist in Friedrichshagen beim Ausweichmanöver gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 29-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Fahrer beim Überholen zweier Autos einen entgegenkommenden Wagen. Beim Ausweichen sei er dann von der Dahlwitzer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.