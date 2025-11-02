Ein 25-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Geithain ums Leben gekommen. Die Polizei schildert den Ablauf der folgenschweren Kollision.

Geithain - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist in Geithain (Landkreis Leipzig) tödlich verunglückt. Er sei am Freitagnachmittag mit seiner Maschine auf der Straße Richtung Nauenhain in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Baumgruppe kollidiert, teilte die Polizei mit. Dabei wurde das Motorrad auf ein Feld geschleudert. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.