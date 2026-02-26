Nachterstedt - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 75 im Salzlandkreis ist ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, bog ein Transporter an der Auffahrt zur A36 nach links ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der 20 Jahre alte Mann habe schwerste Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Magdeburg gebracht worden. Dort sei er später seinen Verletzungen erlegen. Die L75 zwischen Nachterstedt und Hoym war den Angaben zufolge länger vollständig gesperrt. Der Unfall ereignete sich bereits am späten Mittwochnachmittag.