  3. Tödlicher Unfall: Transporter prallt an Stauende in Lkw - Beifahrer stirbt

Tödlicher Crash auf der A7: Ein Transporter rast ins Stauende. Für den Beifahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Von dpa 26.02.2026, 13:21
Tödlicher Unfall auf der A7, der Beifahrer aus diesem Transporter starb noch an der Unfallstelle. -/Freiwillige Feuerwehr Landkreis Harburg/dpa

Garlstorf - Bei einem Unfall auf Autobahn 7 kurz vor Hamburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 49-Jährige saß als Beifahrer in einem Transporter, der an einem Stauende zwischen Garlstorf und Thieshope in einen Lastwagen krachte. Der 23-Jährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nach einer Vollsperrung Richtung Hamburg war gegen Mittag ein Fahrstreifen frei.