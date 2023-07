Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Großenhain

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Großenhain - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B98 in Großenhain (Landkreis Meißen) gestorben. Eine 25-jährige Autofahrerin war mit dem Motorrad des 52-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach übersah die Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen das entgegenkommende Motorrad, als sie nach links abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige am Montagabend tödlich verletzt. Zudem fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Die 25-Jährige wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.