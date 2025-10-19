Spelle - Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist in Spelle im Landkreis Emsland bei einem Unfall tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war der Mann am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 70 unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Verkehrsschildes. Der 64-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.