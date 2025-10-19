Zwei Bewohner erleiden bei einem Brand am frühen Morgen eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr ist vor Ort noch im Einsatz.

Crimmitschau - In der Leipziger Straße in Crimmitschau ist ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 6.35 Uhr in einer der Etagen eines Mehrfamilienhauses aus. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei Menschen wurden jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung verletzt.

Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz, um letzte Glutnester zu löschen. Wie es zu dem Brand kam und was genau in Flammen stand, ist derzeit unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Angaben.