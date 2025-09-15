Eine 80 Jahre alte Autofahrerin missachtet die Vorfahrt und kollidiert mit einem Motorradfahrer. Der 56-Jährige wird sehr schwer verletzt und stirbt noch an der Unfallstelle.

Melle - Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß tödlich verletzt worden. Er kollidierte am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei Melle (Landkreis Osnabrück) mit einer 80 Jahre alten Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin fuhr an einem Einmündungsbereich an, um nach links in Richtung Bad Essen abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigtem Motorradfahrer zusammen.

Der 56-Jährige wurde dabei durch den Seitenraum geschleudert und sehr schwer verletzt. Er starb an der Unfallstelle. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.