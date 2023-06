Oschersleben - Ein 65-Jähriger ist bei einem Motorradrennen auf der Rennstrecke der Motorsport Arena Oschersleben (Landkreis Börde) gestorben. Während der Startphase eines Rennens am Sonntag sei der 65-Jährige mit einem 36-jährigen Rennteilnehmer kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammenstoß wurden demnach beide Motorräder und die Fahrer durch die Luft geschleudert. Der 36-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige starb noch an der Unfallstelle.