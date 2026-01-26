Der Schnee der vergangenen Stunden macht den Entsorgern zu schaffen. Wie die Haushalte ihren Müll jetzt loswerden.

Northeim - Der Müll wird wegen des Winterwetters im Landkreis Northeim heute nicht abgeholt. Die Abholung von Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll und Papier fällt aus, teilte die Verwaltung mit. Die meisten Touren würden nicht nachgeholt.

Stattdessen würde bei betroffenen Haushalten bei der nächsten Abholung auch Müll mitgenommen, der neben den Mülltonnen steht. Sperrmüll soll hingegen nun am 2. Februar 2026 abgeholt werden.