Potsdam/Berlin - Die Polizei hat in mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg mutmaßliche Betäubungsmittel gefunden. Mitarbeiter der Supermärkte hätten in den Morgenstunden verdächtige Pakete in Bananenkisten entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Pakete lagen demnach unter den Früchten. Nach einer ersten Einschätzung könnten die Pakete Betäubungsmittel enthalten. Um welche Art von Mittel es sich handelte, ließen die Beamten zunächst offen. Andere Medien berichteten von Kokain. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht. „Aufgrund der Menge der aufgefundenen Pakete und der Anzahl an betroffenen Märkten“ leistete die Berliner Polizei Amtshilfe. Weitere Auskünfte gab die Polizei zunächst nicht.