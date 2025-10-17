In einer Schaufensterscheibe im Norden Berlins werden am Morgen Löcher entdeckt. Die Polizei prüft, ob geschossen wurde.

Berlin - Auf eine Fahrschule in Berlin-Reinickendorf sind möglicherweise mehrere Schüsse abgefeuert worden. Die Löcher in der Schaufensterscheibe in der Scharnweberstraße wurden am Morgen entdeckt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Polizei sperrte den Bereich um die Fahrschule ab und untersuchte die Scheibe und den Innenraum. Es müsse geklärt werden, ob es sich tatsächlich um Einschusslöcher handele, hieß es. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung.