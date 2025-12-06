Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena bleiben Schlusslicht der Liga. Gegen die favorisierten Bremerinnen gab es nichts zu holen.

Jena - Der FC Carl Zeiss Jena muss in der Fußball-Bundesliga der Frauen weiter auf den ersten Sieg warten. Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde verloren die Spielerinnen gegen Werder Bremen mit 0:1 (0:1) und bleiben mit drei Punkten Tabellenletzter. Larissa Mühlhaus erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer erzielt (45.+1).

Gegen den Tabellendritten hatte es Jena schwer mitzuhalten und musste einige gefährliche Szenen überstehen. In der 44. Minute foulte Felicia Sträßer die Bremer Stürmerin Medina Desic im Strafraum. Top-Torjägerin Mühlhaus ließ sich die Chance zu ihrem achten Saisontreffer nicht nehmen.

Auch nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf das zweite Tor. Maja Sternad traf in der 59. Minute nur den Pfosten. Sechs Minuten später rettete Gwen Mummert mit Hilfe des Pfostens auf der Linie. Jena bemühte sich um Möglichkeiten, scheiterte aber an der Bremer Abwehr.