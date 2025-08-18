Eine Mutter überquert mit ihrem Kind im Kinderwagen auf einem Zebrastreifen die Straße, als sie von einem Auto angefahren wird. Beide werden verletzt, das Kind muss notoperiert werden.

Berlin - Eine Frau und ihr zweijähriger Sohn im Kinderwagen sind in Berlin-Lichtenberg auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde bei dem Unfall am Vormittag lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden, teilte die Polizei mit. Die 29 Jahre alte Mutter kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen gegen den 84 Jahre alten Fahrer des Autos laufen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Frau die Einbecker Straße an der Ecke zur Lincolnstraße vor einem Supermarkt überqueren. Die Frau und der Zweijährige sollen durch die Luft geschleudert worden sein. Die Polizei leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.