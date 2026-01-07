Seit über einem Jahrzehnt gelten zwei Steinfiguren von einer Grabanlage in Zerbst als verschollen. Dann werden sie in Berlin entdeckt. Nun nd sie zurückgekehrt.

Zerbst - Der Frauentorfriedhof in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zwei vor 13 Jahren gestohlene Skulpturen zurück. Die Figuren aus Sandstein wurden im Mai 2025 bei Kunsträubern in Berlin von der Polizei sichergestellt - zusammen mit weiteren, meist von Friedhöfen gestohlenen Kunstobjekten, wie die Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilte.

Die Skulpturen aus Zerbst - zwei Frauen mit einer Schriftrolle - gehören zu einer Grabanlage aus dem 18. Jahrhundert. Sie sind etwa 60 Zentimeter groß.

Die Statuen wurden im Mai bei Durchsuchungen entdeckt. Gefasst wurden dabei auch mutmaßliche Diebe. Ein inzwischen 67-Jähriger und eine 62-Jährige wurden im November in Berlin angeklagt. Spätestens ab 2018 sollen sie vor allem Friedhöfe in Berlin, aber auch in anderen Bundesländern geplündert haben. Ihnen werden zusammen 74 Taten vorgeworfen. Der Gesamtwert der Beute betrage mindestens rund 411.000 Euro, hieß es.