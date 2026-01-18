Nach ihrer Disqualifikation meldet sich Kombiniererin Nathalie Armbruster mit zwei Podestplätzen in Oberhof zurück. Sie erklärt den besonderen Stellenwert ihrer Leistung beim Heimspiel.

Oberhof - Die am vergangenen Wochenende noch disqualifizierte Nathalie Armbruster hat ein starkes Comeback in der Nordischen Kombination gezeigt. Die 20-Jährige ließ ihrem zweiten Rang vom Vortag einen weiteren Podestplatz beim Heimspiel in Oberhof folgen.

Armbruster musste sich auf Rang drei nur der norwegischen Dauersiegerin Ida Marie Hagen sowie der zweitplatzierten Finnin Minja Korhonen geschlagen geben. Für Hagen war es der 25. Sieg im Einzel-Weltcup. Keine Kombiniererin schaffte das öfter.

Armbruster berichtet von schwerer Erfahrung

Nach dem Skispringen hatte Armbruster auf Rang vier gelegen. Im entscheidenden Langlaufrennen über fünf Kilometer spielte die Schwarzwälderin dann ihre Laufstärke aus. „Hut ab vor Nathalie. Sie ist das taktisch clever gelaufen“, sagte Bundestrainer Florian Aichinger im ZDF.

Tags zuvor hatte Armbruster noch mit Tränen in den Augen von einer harten Erfahrung berichtet. „Das Ende des letzten Wochenendes war nicht leicht für mich. Es hat mich sehr, sehr, sehr viel Energie gekostet“, hatte Armbruster gesagt.

Am vergangenen Wochenende war die Gesamtweltcup-Siegerin im estnischen Otepää beim Skispringen aus dem Wettbewerb genommen worden, weil ihr Anzug nicht regelkonform war.

Ihr zweiter Platz vom Samstag hatte nun einen besonderen Stellenwert. „Es war so, so wichtig - speziell nach dem letzten Sonntag. Ich würde so viel zu erzählen haben, aber ich denke, ich muss ein bisschen warten, bis ich die Wahrheit sagen kann“, sagte Armbruster.