Edewecht - Nach dem Feuer auf dem Vereinsgelände des SSV Jeddeloh II ist das für Mittwochabend in der Fußball-Regionalliga geplante Spiel gegen Phoenix Lübeck abgesetzt worden. „Hier kann in diesem Jahr nicht mehr gespielt werden“, sagte SSV-Sportgeschäftsführer Gerhard Meyer der Deutschen Presse-Agentur.

Der Club bemüht sich nun um einen Ausweichplatz. Eine Möglichkeit sei das Stadion Marschweg in Oldenburg, sagte Meyer. Dort trägt der Ligarivale VfB Oldenburg seine Heimspiele aus. Der SSV bestreitet seine nächste Partie am Samstag bei Kickers Emden. Das nächste Heimspiel ist laut Spielplan für den 11. Oktober vorgesehen. Gegner ist BW Lohne.

Am Sonntagabend war auf dem Vereinsgelände aus bislang ungeklärter Ursache das Dach des Sporthallenanbaus in Brand geraten. Der Anbau wurde nach Polizeiangaben völlig zerstört und die Sporthalle stark in Mitleidenschaft gezogen.