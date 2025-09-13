In Erfurt kommt es zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Doch einer Beteiligten fährt einfach weiter. Um nicht erwischt zu werden, wird der Flüchtende kreativ.

Erfurt - Er baute sogar die Nummernschilder ab: Ein Autofahrer hat in Erfurt versucht, nach einem Auffahrunfall vor der Polizei zu fliehen. Der 38-Jährige fuhr am Freitagnachmittag unerlaubt weiter, wie die Polizei mitteilte. Allerdings endete die Flucht schon kurze Zeit später im Straßengraben.

Der Verdächtige und sein Beifahrer verließen das Auto. Der 38-Jährige baute laut Polizei die Kennzeichen ab und floh in den Steigerwald, wo die Beamten ihn jedoch stellten. Einen Führerschein konnte er demnach nicht vorweisen. Dafür habe ein Alkoholtest einen Wert von 1,2 Promille Atemalkohol ergeben.

Nun wird gegen ihn ermittelt. Bei dem Auffahrunfall wurde zudem der Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt.