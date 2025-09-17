Nach Wolken und Regenwetter können sich die Menschen in Thüringen auf den Spätsommer freuen. Am Freitag sind bis zu 28 Grad angekündigt.

Der Mittwoch wird bewölkt in Thüringen, aber das Wetter schwenkt bald um. (Symbolbild)

Erfurt - Nach herbstlichem Wetter kehrt die Sonne zurück nach Thüringen. Am Mittwoch bleibt es zunächst bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 19, im Bergland 10 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch bei 14 bis 9 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei einzelnen Windböen wird es allmählich wärmer mit Höchstwerten von 21 bis 24, im Bergland 16 bis 21 Grad.

Die Nacht zum Freitag verläuft bewölkt und trocken bei Tiefstwerten von 14 bis 9 Grad. Der Freitag bringt spätsommerliches Wetter nach Thüringen: Bei nur wenigen Quellwolken gibt es viel Sonnenschein und es wird deutlich wärmer mit maximal 25 bis 28, im Bergland 22 bis 25 Grad.