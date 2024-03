Hildesheim - Ein 52 Jahre alter Mann hat vor Gericht gestanden, den parteilosen Harsumer Bürgermeister Marcel Litfin bedroht zu haben. Sein Mandant sei übers Ziel hinausgeschossen und könne sich nur entschuldigen, sagte sein Verteidiger Erhard Hallmann am Dienstag am Landgericht Hildesheim in einer Erklärung.

Der 52-jährige Deutsche selbst begründete seine Aggressionen mit mangelnder Hilfe vom Jobcenter und seinem Ärger über die Gemeinde. Ihm sei „der Kragen geplatzt“. Er sei „vom Staat enttäuscht“, werde sich aber in Zukunft zurückhalten: „Was geschehen ist, ist geschehen, ich kann es nicht ändern.“ Kontakt zum Bürgermeister hatte er eigenen Angaben zufolge nicht.

Nach Gerichtsangaben geht es in dem Verfahren um Bedrohung in acht Fällen, in zwei Fällen in Tateinheit mit Beleidigung sowie eine weitere Beleidigung. Tatzeit war demnach von Oktober 2021 bis Dezember 2022. Bedroht wurden neben dem Bürgermeister auch Mitarbeiter der Gemeinde Harsum und des Jobcenters sowie ein Nachbar.