Neuruppin - Nachdem es in einem Döner-Imbiss in Neuruppin gebrannt hat, hält die Polizei Brandstiftung als Ursache für das Feuer für wahrscheinlich. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag hervor. Im Rahmen der Untersuchung des Brandorts sei festgestellt worden, dass ein gefüllter Mülleimer vor dem Objekt offenbar mit offener Flamme in Brand gesetzt worden sei, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat in der Nacht zu Mittwoch. Ein rassistisches Tatmotiv könne zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittle „in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin der Polizei.