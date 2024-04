Langenholzen - Nachdem am Mittwochabend Gas aus einer beschädigten Leitung in Langenholzen (Kreis Hildesheim) ausgetreten war, ist das Leck in der Nacht zu Donnerstag repariert worden. Die Leitung war auf einem privaten Grundstück versehentlich bei Baggerarbeiten beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. In Langenholzen und Sack sei die Gaszufuhr deshalb teilweise komplett abgeschaltet gewesen. Vorsorglich hätten die Einsatzkräfte die naheliegenden Häuser zusätzlich evakuiert. Die Leitung habe allerdings in der Nacht repariert werden können und die Bewohner seien wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. Die Ortsdurchfahrt Langenholzen war laut Angaben zeitweise voll gesperrt.