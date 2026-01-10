Nach einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes war das Schlimmste befürchtet worden. Die Polizei spricht von einer recht ruhigen Nacht.

Potsdam - Bei teils kräftigem Schneefall ist es auf Brandenburgs Straßen verhältnismäßig ruhig geblieben. Die Leute würden sich auf das Wetter einstellen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe mit Sicherheit etwas mehr Unfälle gegeben, die Zahl sei „aber nicht signifikant erhöht“.

Die Unfälle seien zudem nach derzeitigem Kenntnisstand recht glimpflich ausgegangen. „Es gab keine Getöteten und lebensbedrohlich verletzten Menschen“, führte der Sprecher aus. Für die Nacht auf Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst zunächst für weite Teile Brandenburgs eine Unwetterwarnung wegen Schneeverwehung herausgegeben, diese aber dann zurückgezogen. Dennoch kam in einigen Landesteilen reichlich Neuschnee hinzu.