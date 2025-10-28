Ein Fahrzeug der Mitteldeutschen Regiobahn ist nach einem Vandalismusvorfall nicht mehr einsatzfähig. Welche Auswirkungen hat das für die Fahrgäste?

Leipzig - Auf der Linie RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz kommt es weiterhin zu Einschränkungen nach einem Vandalismusvorfall. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, sei bereits am vergangenen Freitag ein Fahrzeug der Bahn, nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei, mit Steinen beworfen worden und daher aktuell nicht einsatzfähig. Demnach wurden dabei eine Eingangstür und die Frontscheibe stark beschädigt.

Laut MRB kam es daher bereits gestern zu Kapazitätseinschränkungen, die auch in den kommenden Tagen anhalten könnten. Die MRB arbeite „mit Hochdruck daran, die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten und den regulären Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen“, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Ersatzverkehr mit Bussen

Zur Entlastung der Strecke verkehren zwischen Leipzig Hbf und Chemnitz Hbf ohne Zwischenhalt Busse, meldet die MRB außerdem auf ihrer Website.

Aktuell entfallen auf der Linie RE 6 in den Nächten vom 27. bis zum 30. Oktober ohnehin zwischen Chemnitz Hbf und Burgstädt mehrere Züge wegen Bauarbeiten, meldet die MRB weiter. Auch dafür werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.