Adendorf - Ein Mann ist bei einem Streit mit seiner Nachbarin in Adendorf im Landkreis Lüneburg lebensgefährlich verletzt worden. Die 36-Jährige stach dem 49-Jährigen mit einem Stichwerkzeug in den Oberkörper, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach einer Notoperation stabilisierte sich sein Gesundheitszustand.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Worum es bei dem Streit am Samstagmittag ging, war nach Angaben der Ermittler noch unklar.