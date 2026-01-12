Berlin - Nach dem nächsten gewonnenen Volleyball-Krimi gehen Nolan Flexen und die BR Volleys mit deutlich breiterer Brust in entscheidende Wochen. „Das ist enorm wichtig für unser Selbstvertrauen, insbesondere die letzten beiden Spiele“, sagte der Außenangreifer aus den USA nach dem 3:2 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Düren. „Man sieht, dass wir mehr als Team spielen. Es spielt keine Rolle, wer gerade auf dem Platz steht.“

Flexen, der vor der Saison nach Berlin kam, nimmt dabei inzwischen eine Schlüsselrolle ein. In Friedrichshafen und Prag brachte er schon wichtige Impulse von der Bank. Und auch gegen Düren konnte sich Trainer Joel Banks auf den US-Amerikaner und Daniel Malescha verlassen, als der deutsche Meister im zweiten Satz etwas frischen Wind brauchte.

„Das war eigentlich unsere Rolle in den letzten paar Spielen“, sagte der 23-Jährige, der sich erst an die neue Liga gewöhnen musste. „Wenn etwas schiefläuft, kommen wir ins Spiel, versuchen, die Energie zu verändern, und am Ende hat es für uns funktioniert.“

Malescha stets bereit

Die Rollen seien inzwischen klarer definiert als zu Saisonbeginn, sagte Flexen. Malescha hat auf der Diagonale als Nummer zwei hinter Topscorer Jake Hanes keine leichte Rolle. Doch gegen Düren veränderte er die Partie gemeinsam mit Flexen und wurde zum MVP des Spiels gekürt. „Man fühlt sich so tatsächlich, lustig gesagt, näher am Team, weil du auch was beiträgst“, sagte der 31-Jährige. Dass der zweite Anzug die Starter im Training auch pushe und fordere, sei oft von außen nicht zu sehen. Es sei eine Qualität der Volleys, dass man von der Bank nachlegen könne.

Aktuell stehen die Berliner auf Platz zwei, auch wenn Düren ein Spiel weniger hat und noch vorbeiziehen kann. Doch auch Spitzenreiter Lüneburg haben die Volleys nicht aus den Augen verloren. Am 24. Januar steht das Rückspiel an. In Zeiten von Englischen Dauerwochen gibt es kaum Zeit zum Durchschnaufen. „Das ist schon wichtig, dass wir es schaffen, diese engen Spiele, wo auch jetzt natürlich alles noch nicht 100 Prozent super läuft, aber dass wir bis zum Ende hin kämpfen und gewinnen“, sagte Malescha.