Polizisten werden am Donnerstag in der Landeshauptstadt zu einem ungewöhnlichen Fall von Tankbetrug gerufen. Die mutmaßlichen Diebe waren unbekleidet.

Nackte tanken in Dresden und fahren davon

Drei Nackte haben am Donnerstagabend einen Tankbetrug begangen. (Foto: Symbol)

Dresden - In Dresden haben nach Angaben der Polizei drei Nackte mit ihrem Auto an einer Tankstelle getankt, ohne zu bezahlen. Die drei mutmaßlichen Diebe fuhren demnach am Donnerstagabend im Stadtteil Übigau mit einem Auto vor, welches sie für rund 56 Euro betankten. Die laut Polizei|„offensichtlich Nackten“ fuhren anschließend ohne zu bezahlen davon. Die Mitarbeiter riefen die Polizei, die Beamten ermitteln wegen Tankbetrugs.