Unbekannte werfen in Seligentha einen Köder über ein Hoftor. Zwei Hunde kämpfen nach dem Fressen um ihr Leben. Die Polizei sucht Zeugen.

Seligenthal - Unbekannte haben in Seligenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) zwei Hunde durch mit Nägeln versehene Speckstücke lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, warfen die Täter das präparierte Futter am Mittwochnachmittag über das Hoftor auf ein Grundstück, wo sich die beiden Tiere befanden. Nachdem die Hunde einen Teil davon gefressen hatten, mussten sie den Angaben zufolge notoperiert werden. Es entstanden Kosten von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.