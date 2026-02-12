Krawatten in Gefahr: In Cottbus übernehmen die Frauen das Kommando und sorgen für ausgelassene Stimmung. Der Oberbürgermeister opfert ein besonders buntes Krawatten-Exemplar.

Cottbus - Schnipp, Schnapp, Schlips ab - die Cottbuser Narrenweiber haben die Innenstadt unsicher gemacht. Funkenmariechen tanzten und schunkelten sich am Vormittag im Rathaus warm. Zur Weiberfastnacht ließ sich der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) ein besonders buntes Krawatten-Exemplar kappen. Die Weiberfastnacht wird stets am Donnerstag vor dem Rosenmontag gefeiert. Die Frauen stürmen die Rathäuser, übernehmen symbolisch das Regiment und schneiden Krawatten ab.