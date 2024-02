Nass und windig am Freitag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf viel Regen, Wind und teilweise Glätte müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Freitag einstellen. Bis in die Morgenstunden sei in der Altmark mit Glätte durch Schneematsch zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im Harz ist bis zum Abend Dauerregen zu erwarten. Zunehmende Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde gibt es demnach am Brocken. Zum Nachmittag hin kann es einige Auflockerungen geben. Bis auf 13 Grad klettern die Temperaturen.

In der Nacht auf Samstag bleibt es laut den Meteorologen bewölkt und nass. Bis auf 4 Grad kühlt es ab. Meist weht ein mäßiger Wind, am Brocken sind weiterhin Sturmböen zu erwarten.