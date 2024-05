Windräder spiegeln sich in der Morgendämmerung auf in einer Pfütze an einem Windpark.

Erfurt - Auf einen nassen Start in den Tag müssen sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist erst ab Mittag damit zu rechnen, dass der Regen nachlässt. Erste Auflockerungen sind dann am späten Nachmittag möglich. Maximal 16 Grad sind zu erwarten.

In der Nacht auf Mittwoch bleibt es dann überwiegend trocken. Es weht ein schwacher Wind, dabei kühlt es bis auf vier Grad ab.