Die beiden Wagner-Brüder gastieren im Januar mit ihrem NBA-Team in Berlin. Die Orlando Magic wollen in der Hauptstadt auf sich aufmerksam machen.

Berlin - Rund um das NBA-Spiel in Berlin wollen die Orlando Magic um die Basketball Welt- und Europameister Franz und Moritz Wagner Fans viele Möglichkeiten bieten, dem Team näherzukommen. Der Club aus dem US-Bundesstaat Florida eröffnet am 10. Januar des kommenden Jahres den „Orlando Magic Kiez“ in der Repräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin-Mitte. Das soll ein Treffpunkt für Fans sein und Gelegenheiten bieten, frühere Magic-Spieler zu treffen, hieß es in einer Mitteilung.

Ein weiterer deutscher Nationalspieler dabei

Für Franz und Moritz Wagner ist es die Rückkehr in ihre Heimatstadt. Das Spiel von Orlando gegen die Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Uber Arena (20.00 Uhr) ist das erste Reguläre-Saison-Spiel der Liga in Deutschland. Bei den Magic spielt neben den Wagner-Brüdern, die aktuell nach Verletzungen noch aussetzen, auch der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva.

Ex-Profis von Orlando wie Nick Anderson und Mickael Pietrus werden in der Zeit auch an anderen Orten in der Hauptstadt Autogramme schreiben und Anhänger treffen. Dazu planen die Magic mehrere Basketball-Kurse mit Jugendlichen. In der Uber Eats Music Hall gibt es das „NBA House“ mit weiteren Events. Am Tag vor dem Spiel wird das ganze Team der Magic bei einem Nachhaltigkeitsprojekt und Kurs für Jugendliche in der Max-Schmeling-Halle dabei sein.