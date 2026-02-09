Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend grau und trüb. Am Montag ist es meist bedeckt und vor allem im südöstlichen Niedersachsen gebietsweise neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Südwesten zeigen sich dagegen vereinzelt Auflockerungen. Im Nordosten kann es anfangs stellenweise zu leichtem Schneegriesel oder Sprühregen kommen, teils gefrierend. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen eins Grad im Wendland und bis zu sieben Grad in der Grafschaft Bentheim. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es überwiegend stark bewölkt. Größere Auflockerungen sind vor allem im Süden und Südwesten möglich, sonst bildet sich gebietsweise Nebel. Niederschlag fällt kaum. Die Temperaturen sinken auf plus eins Grad auf den Inseln bis minus zwei Grad im höheren Bergland. Der Wind ändert sich kaum.

Viele Wolken, Regen und örtlich Glätte

Am Dienstag zeigt sich der Himmel meist stark bewölkt, teils neblig-trüb. Besonders in der Südwesthälfte sind vorübergehend größere Auflockerungen möglich. Zum Abend hin kann westlich der Weser leichter Regen einsetzen. Die Temperaturen steigen von Nordost nach Südwest auf zwei bis neun Grad. Es weht schwacher, an der Küste mäßiger Ost- bis Südostwind.

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich bei bedecktem Himmel Regen aus. Im Nordosten besteht dabei stellenweise Glatteisgefahr. Die Tiefstwerte liegen um null Grad im Wendland und bei etwa vier Grad im Südwesten. Auch am Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Nach einer kurzen Regenpause setzt von Südwesten erneut Regen ein. Die Höchsttemperaturen erreichen drei Grad im Wendland und bis zu neun Grad im Südwesten.