Erneut fallen Schüsse in Berlin. Diesmal trifft es eine Werkstatt in Neukölln. Es ist der zweite Vorfall binnen kürzester Zeit.

Bereits gestern hatte es in Berlin Schüsse auf eine Shishabar gegeben. (Symbolbild)

Berlin - Auf eine Werkstatt in Berlin-Neukölln sind mehrere Schüsse abgegeben worden. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt. Zuvor berichtete die „B.Z.“. Erst am Sonntag war auf eine Shishabar in Berlin-Wedding Schüsse geschossen worden. Dabei wurde ein Mensch durch Glassplitter leicht verletzt.

Die Ermittlungen hat in beiden Fällen die Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Ferrum“ übernommen, eine spezielle Aufklärungseinheit der Polizei Berlin. Diese wurde eingesetzt, um nach einer Zunahme von Schuss-Vorfällen auf Berlins Straßen die Maßnahmen zu verstärken.

Zuletzt warnte die Polizei nach den gehäuften Vorfällen besonders Geschäftsleute sowie Kneipen- und Restaurantbesitzer vor Schutzgelderpressungen.