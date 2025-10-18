Per neuem Audioguide durch den Buchenwald Grumsin: Ein bekannter Moderator und Naturschützer vermittelt Wissen über die alten Bäume.

Durch den alten Buchenwald Grumsin wandern? Das jetzt auch mit neuer Audio-Tour möglich. (Archivbild)

Schorfheide-Chorin - Alte Buchen, neue Klänge: Eine Audio-Tour soll den Weltnaturerbe-Wald Grumsin im Nordosten Brandenburgs zum Hörerlebnis machen. Die deutschen Beiträge zu den Wanderungen durch den Buchenwald im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin haben unter anderem der aus der Sendung „Terra X“ bekannte Journalist und TV-Moderator Dirk Steffens gesprochen, wie das Landesforstministerium mitteilte.

Wie die Leiterin des Biosphärenreservats, Susanne Winter, sagte, können Naturbegeisterte den Buchenwald Grumsin mit allen Sinnen erleben und erhalten wichtige Informationen. Seit Ende der 1980er Jahre ist der Buchenwald laut Ministerium forstwirtschaftlich ungenutzt und damit „auf dem Weg zum Urwald von morgen“. Das Gebiet ist unter anderem Brutrevier und Rückzugsort für den Seeadler und den Kranich.

Wie funktioniert die Audio-Tour?

Die App für die Audio-Führung sollte vor der Wanderung auf das Smartphone geladen werden, da die Netzabdeckung vor Ort Lücken hat. Wichtig beim Rundgang seien Kopfhörer, damit sowohl Natur als auch andere Wandernde nicht gestört werden, hieß es.

Die Wanderung führe in deutscher, englischer und polnischer Sprache durch die beeindruckende Landschaft entlang des Weltnaturerbes. In 15 Stationen sollen die Besucher auf etwa acht Kilometern Länge alles Wichtige über dieses einzigartige Gebiet erfahren.