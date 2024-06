Ein Bett steht in der Kältehilfe-Notübernachtung in der Bergstraße im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Berlin - Für männliche Obdachlose mit Suchterkrankungen gibt es in Berlin ab sofort eine neue Notunterkunft, die ganzjährig geöffnet ist. Die Notübernachtung der Berliner Johanniter mit dem Namen „Ohlauer 365“ befindet sich in der Nähe des Görlitzer Parks und bietet 88 Schlafplätze, wie die Sozialverwaltung am Montag mitteilte. Die Schlafplätze stehen von 20 Uhr bis 8 Uhr zur Verfügung.

Die Unterkunft liegt in einem ehemaligen Schulgebäude in der Ohlauer Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Bislang war das Angebot im Rahmen der Berliner Kältehilfe nur zwischen November und April geöffnet und bot in den Sommermonaten Mahlzeiten und Duschtage an.

Das neue ganzjährige Angebot bietet mit der Eröffnung am Montag auch eine mehrsprachige Sozialberatung in Zusammenarbeit mit der Drogen- und Suchthilfe des Vereins „Fixpunkt“ und regelmäßige medizinische Sprechstunden. „Das Ziel dieser Angebote ist es, den Menschen mit ihren vielseitigen Problemen sowie Sucht- und anderen Erkrankungen mögliche Wege aus ihren Lebensumständen aufzuzeigen und sie dabei aktiv zu unterstützen“, erklärte die Sozialverwaltung. Auch schutzsuchende Menschen ohne Suchtprobleme sind in der Unterkunft willkommen.

Das Projekt wird von der Sozialverwaltung im Doppelhaushalt 2024/2025 mit insgesamt 2,7 Millionen Euro finanziert.