Ein 39-Jähriger kommt von der Autobahn ab und bringt seinen Wagen erst nach hunderten Metern zum Stehen. Ein Alkoholtest zeigt hohe Werte an.

Tundersleben - Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Autobahn A2 mehrfach gegen die Leitplanke geprallt und hat schwere Verletzungen erlitten. Ein Atemalkoholtest am Unfallort habe einen Wert von 3,45 Promille angezeigt, teilte die Polizei mit.

Der 39-Jährige war am späten Montagnachmittag zwischen Eilsleben und Bornstedt in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Er geriet mit dem Wagen hinter die äußere Schutzplanke und prallte mehrfach dagegen, wie es hieß. Dann fuhr er noch mehrere hundert Meter durch den Grünstreifen.

Der Mann wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.