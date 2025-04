München - Das Interesse des FC Bayern München an Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen soll neu entfacht sein. Nachdem lange über einen Wechsel des 29-Jährigen zum FC Barcelona spekuliert worden war, ist der Innenverteidiger durch die bislang ausgebliebene Einigung wieder in den Fokus anderer Clubs gerückt.

Reichlich Interesse an Tah

Schon in der vergangenen Saison war ein Wechsel Tahs vom Doublesieger zum Rekordmeister heißes Thema. Zwischenzeitlich war von einem perfekten Transfer berichtet worden, wozu es aber letztlich nicht kam. Dem Vernehmen nach soll ein Wechsel wegen der Ablöse nicht zustande gekommen sein.

Mehrere Medien spekulieren nun, dass der FC Bayern Nutznießer sein könnte, wenn aus einer Einigung von Tah mit dem von Hansi Flick trainierten FC Barcelona nichts werden könnte.

In München sieht es so aus, als ob Verteidiger Eric Dier den FC Bayern zu AS Monaco verlässt. Der FC Bayern könnte in diesem Fall nur zu gut einen neuen Innenverteidiger gebrauchen, wenngleich in diesem Fall für Tah anders als für den als Backup verpflichteten Dier eine andere Rolle vorgesehen wäre.

Auch Vereine aus der Premiere League und Champions-League-Halbfinalist Inter Mailand sollen Tah, dessen Vertrag in Leverkusen ausläuft, beobachten. Möglich wäre auch die Option, dass Tah im Falle eines Wechsels seines Trainers Xabi Alonso zu Real Madrid mit diesem nach Spanien geht.

Überraschung aus Argentinien?

Ein Überraschungstransfer bahnt sich beim FC Bayern laut Berichten aus Argentinien an. Demnach sind die Münchner in „sehr fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit dem argentinischen Club CA Independiente über eine Verpflichtung von Felipe Loyola.

Der 24-Jährige ist ein variabel einsetzbarer Defensivspieler, der im defensiven Mittelfeld und als Rechtsverteidiger spielen kann. Es wird über eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro spekuliert.

Im defensiven Mittelfeld hat der FC Bayern aktuell eigentlich keinen Handlungsbedarf. Neben dem gesetzten Joshua Kimmich kämpfen Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha um Einsatzzeiten. Zudem wurde schon Tom Bischof von der TSG Hoffenheim für die Mittelfeldzentrale verpflichtet. Goretzka und Palhinha gelten als Verkaufskandidaten.