In wenigen Tagen rollen die ersten Autos über den neuen A100-Abschnitt in Neukölln. Die Verlängerung der Stadtautobahn soll den Berliner Osten besser anbinden.

Berlin - Am kommenden Mittwoch sollen die ersten Autos über den neuen Abschnitt der Autobahn A100 in Berlin-Neukölln rollen. Mit einem Festakt wird die Verlängerung der Stadtautobahn dann für den Verkehr freigegeben, teilte die bundeseigene Autobahn-Gesellschaft mit. Erwartet wird neben Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU). Zuvor hatte der RBB berichtet.

Der 3,2 Kilometer lange Autobahnabschnitt führt vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park. Ein Großteil der Trasse verläuft in einem bis zu sieben Meter tiefen Trog. Mit dem Abschnitt soll der Berliner Osten besser an das Autobahnnetz angebunden werden. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich den Angaben zufolge auf 721 Millionen Euro.

Perspektivisch soll die Autobahn mit dem sogenannten 17. Bauabschnitt noch weiter durch den Ostteil der Stadt verlängert werden. Gegen die Pläne gibt es Gegenwind aus den betroffenen Kiezen. Bürgerinitiativen, Umweltgruppen und Anwohner wollen den Bau verhindern. Zur Eröffnung des 16. Bauabschnitts wurden bereits Proteste gegen den Weiterbau angekündigt.