Den ersten großen Saison-Test meistern die Bayern eindrucksvoll. Der Torjäger spricht nach dem 3:1 gegen Chelsea von einer „Top-Leistung“, der Kapitän sogar von einer „Krönung“.

München - Harry Kane verließ nach seinem Doppelpack die Arena mit der silbernen Trophäe für den „Mann des Spiels“. Kapitän Manuel Neuer erhielt nach dem 3:1 des FC Bayern München gegen den FC Chelsea zwar keinen Pokal. Aber auch der 39 Jahre alte Torwart hat zum Champions-League-Auftakt etwas Besonderes erreicht: Es war sein 100. Sieg in der Königsklasse.

„Das ist natürlich eine schöne Zahl“, sagte Neuer nach seinem 151. Einsatz in Europas Eliteliga. Und er ist nach dem Portugiesen Cristiano Ronaldo, seinem langjährigen Bayern-Kollegen Thomas Müller und dem spanischen Torwart Iker Casillas erst der vierte Spieler überhaupt in der Champions-League-Geschichte, der die 100-Siege-Marke erreicht.

„Eine große Mannschaft geschlagen“

Wichtiger war Neuer am Mittwochabend aber etwas anderes. „Wir sind froh, dass wir eine große Mannschaft zuhause geschlagen haben. Das ist ein gutes Zeichen“, sagte der Kapitän nach dem überzeugenden Erfolg gegen den Club-Weltmeister und Conference-League-Gewinner. Es war ein Zeichen nach innen und nach außen. Ein Zeichen, dass mit dem deutschen Meister zu rechnen ist in dieser Saison nach den vorangegangenen Debatten um eine Außenseiterrolle.

Sechs Pflichtspiele, sechs Siege, es läuft zum Saisonstart in allen Wettbewerben. Neuer klang euphorisch: „Wir reiten auf einer positiven Welle. Es ist schon eine Krönung, wie wir gespielt und sie niedergerungen haben.“

Doppelpacker Kane: Es war High Level

Auch Kane, der den Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte und das entscheidende 3:1 erzielt hatte, war rundum zufrieden nach dem auch persönlich ganz starken Auftritt gegen den Club aus seinem Heimatland. „Es war High Level, eine Top-Leistung. Und bis jetzt der größte Test in der Saison“, sagte der Engländer.

Der Grundstein ist gelegt für eine erfolgreiche Ligaphase. Ein Platz unter den ersten Acht der Tabelle und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist das erste Etappenziel. „Das war der erste Step“, sagte Kane, bevor er mit seiner Familie aus der Arena in die Münchner Nacht verschwand. In zwei Wochen geht es auf Zypern weiter beim Champions-League-Neuling FC Pafos.