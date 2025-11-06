Erst war es nur ein kleines Schnäuzchen, jetzt streckt ein Koala-Jungtier im Zoo Leipzig schon seinen Kopf aus dem Beutel seiner Mutter. Eine Sache gibt es aber noch nicht preis.

Leipzig - Im Zoo Leipzig können die Besucherinnen und Besucher jetzt mit etwas Glück einen Blick auf ein Koala-Jungtier erhaschen. „Jetzt haben wir Gewissheit: Wir haben wieder ein kleines Koala-Jungtier“, sagte Seniorkurator Ariel Jacken. Die Freude im Zoo sei riesig – so eine Nachzucht sei etwas Besonderes. Das Kind des Weibchens Erlinga wagt sich mehr und mehr aus dem Beutel seiner Mutter und streckt auch schon mal kühn den ganzen Kopf hervor.

Baby wiegt einige Hundert Gramm

Mitte Oktober hatte der Zoo den zweiten Nachwuchs bei den Beuteltieren seit 2020 vermeldet. Damals hatte eine Tierpflegerin kurz ein kleines Schnäuzchen hervorblitzen sehen. Inzwischen ist das etwa fünf bis sechs Monate alte Jungtier weiter gewachsen und wird aktiver. Das Baby sei inzwischen einige Hundert Gramm schwer, schätzte Jacken.

Ist es ein Männchen oder ein Weibchen?

Ob der Nachwuchs männlich oder weiblich ist, weiß noch niemand im Zoo. „Das wird vielleicht noch ein paar Wochen brauchen. Wenn es dann vielleicht mal ganz draußen ist und günstig sitzt, dann werden wir mal einen Blick riskieren sicherlich“, sagte Jacken. Danach werde auch ein passender Name gesucht. „Im Moment ist es noch namenlos.“