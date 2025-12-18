Kabelsketal - Der Logistikdienstleister L.I.T. AG lässt in Kabelsketal ein neues Logistikzentrum errichten. Bis August des kommenden Jahres soll demnach in unmittelbarer Nachbarschaft zu Autobahnen und dem Flughafen Leipzig/Halle ein Gebäude mit insgesamt 50.600 Quadratmetern Nutzfläche entstehen, teilte das mit dem Bau beauftragte Unternehmen Panattoni mit. Das Projekt soll die Region als bedeutenden Logistik- und Automotive-Hub stärken, wie es weiter hieß. Der Bau hat bereits im November begonnen. Geplant sind für den Standort zudem die „fossilfreie Beheizung mittels Wärmepumpen“, Regenwassernutzung und Photovoltaikanlagen auf der gesamten Dachfläche.