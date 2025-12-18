Cottbus - Auf dem Grundstück einer Gaststätte in Cottbus ist eine Mauer eingefallen und hat dabei drei Autos beschädigt. Die Mauer sei schon sehr porös gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Weitere Informationen erteilte er nicht.

Ein Sprecher der Stadt sagte, es handele sich um ein Privatgelände. Insofern sei die Stadt nicht zuständig. Der Eigentümer müsse nun eigenständig schauen, was dort vorgefallen ist und wie er damit verfahren wolle. Der angrenzende Gehweg sei ordnungsgemäß abgesperrt, so der Sprecher. „Das ist keine städtische Angelegenheit.“