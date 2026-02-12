An der Universität Potsdam entsteht ein Neubau für das Zentrum für Lehrerausbildung. Was soll das Projekt bieten?

Das neue Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Potsdam soll möglichst Ende des Jahres fertig sein.

Potsdam - Der Neubau des Zentrums für Lehrerausbildung an der Universität Potsdam ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Nach weniger als einem Jahr seit der Grundsteinlegung feierten Landesregierung und Uni das Richtfest.

„Es ist ein modernes Zuhause für die moderne Lehrerausbildung, denn die Bildung von morgen ist nur so gut, wie die Ausbildung von heute ist“, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD). Der Bau des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung soll möglichst Ende des Jahres fertig sein. Der Neubau soll knapp 35 Millionen Euro kosten.

Eine Geschäftsstelle und mehrere Fachbereiche

Bislang hat das Zentrum mit einer Geschäftsstelle kein eigenes Gebäude an der Uni. Im Neubau werden auch die Fachbereiche Kunst, Wirtschaft-Arbeit-Technik und Förderpädagogik angesiedelt sein. Dafür soll es Werkstätten für Holz- und Metallbearbeitung, Ateliers, eine Lehrküche und einen Hörsaal für 150 Studentinnen und Studenten geben. Die zusätzlichen Räume sollen auch Platz für Workshops und Sprecherziehung geben. Die übrigen Fachbereiche sind an anderen Standorten untergebracht.

Brandenburg leidet unter Lehrkräftemangel. An der Uni Potsdam sind die Plätze für Lehramtsstudierende um 350 auf 1.000 erhöht worden. An der Brandenburgischen Technischen Universität am Standort Senftenberg wurde im Wintersemester 2023/24 ein zweiter Ausbildungsstandort in Brandenburg für Lehrkräfte geschaffen.