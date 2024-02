Magdeburg - Kluge Ideen für knifflige Aufgaben: Neun Schülerinnen und Schüler haben sich bei der Landes-Mathematik-Olympiade in Magdeburg mit Titeln gekrönt. Herausragend sei die Leistung des Zwölftklässlers Florian Jäniche vom Georg-Cantor-Gymnasium Halle gewesen, der als einziger alle Aufgaben vollständig lösen konnte, teilte der Landesbeauftragte für die Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas, am Sonntag mit. Jäniche wurde nicht nur Landessieger, er bekam auch den Sonderpreis der Bildungsministerin für die wertvollste Gesamtleistung, wie es hieß.

Er befinde sich nun im Auswahlverfahren für das deutsche Team der internationalen Mathematik-Olympiade im Juli in England. Zuvor stehe vom 6. bis 9. Juni der Bundeswettbewerb in Flensburg (Schleswig-Holstein) an. 13 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge acht bis zwölf seien qualifiziert.

Insgesamt seien am Freitag und Samstag neun Landessieger in den Jahrgängen fünf bis zwölf ermittelt worden. Erfolgreichste Schule des Wettbewerbs wurde das Werner-von-Siemens-Gymnasium in Magdeburg. Biallas zufolge machten sich 237 Schülerinnen und Schüler aus 67 Gymnasien und 5 Gesamtschulen an die anspruchsvollen Matheaufgaben. Neben den ersten Preisen seien 17 zweite und 29 dritte Preise vergeben worden, außerdem 45 Anerkennungen. Mehr als 200 Menschen kümmerten sich den Angaben zufolge um die Korrekturen, die Klausuraufsichten und die Organisation der Veranstaltung.